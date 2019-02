Songbook uit Harderwijk maakt zingen met vluchtelingen mogelijk

Vijf vragen hierover aan Willemijn Vlot en Stella Aziz van Stichting Gave.

Waarom een songbook?

Willemijn: ,,We zien dat Nederlandse kerken hun best doen om de verbinding te zoeken met hun gasten. Daarom hebben we een liedbundel ontwikkeld met liederen die in diverse talen mee te zingen zijn. Mensen voelen zich daardoor meer thuis in de kerk.”

Stella: ,,De teksten zijn naar verschillende talen vertaald. Dit houdt in dat bijvoorbeeld een Arabisch lied fonetisch (op de goede manier uitgesproken, red.) naar het Nederlands is vertaald. Op deze manier kunnen Nederlanders meezingen met bijvoorbeeld Arabische liederen.”

Maar hoe gaat dat dan in zijn werk?

Willemijn: ,,We hebben gekozen voor liederen die al bekend zijn. Je kunt dan het lied met zijn allen bijvoorbeeld in het Engels zingen, in één taal dus. Het gaat in totaal om veertig liederen met teksten in het Nederlands, Engels, Arabisch, Farsi (Iran) en Tigrinya (Eritrea). Deze talen worden het meest gesproken door vluchtelingen. Het is niet alleen voor vluchtelingen, maar bijvoorbeeld ook voor buitenlanders die in Nederland werken.”

Stella: ,,Als Arabisch sprekende was mijn taak om te helpen met de fonetische vertaling van de liederen. Ik heb het gecontroleerd en waar nodig correcties gemaakt.”

Wat is de rol van Harderwijk geweest?

Willemijn: ,,Onze stichting is gevestigd in Harderwijk. Veel medewerkers komen ook uit deze buurt. We hebben hierover ook wel contact gehad met de mensen van de internationale kerk hier. Zij maken ook gebruik van de bundel.”

Wat is verder het plan met deze bundel?

Willemijn: ,,We willen de bundel jaarlijks een update geven. We zijn nu bijvoorbeeld al bezig met Russisch. Daarnaast zitten we te denken aan Frans. Wellicht als dat op orde is dat we het aantal liederen ook uitbreiden. De bundel kan voor allerlei soorten kerken en in heel Nederland gebruikt worden.”

Waarom zouden kerken of organisaties deze bundel moeten gebruiken?

Willemijn: ,,Het is heel mooi als je met mensen van een andere cultuur kunt zingen en God kunt prijzen. Dat schept een band.”

Stella: ,,Kerkbezoekers die het niet kunnen verstaan voelen ze hierdoor thuis en er ontstaat een hechtere band tussen de bezoekers in de kerk. Zelf vind ik het heel mooi als Nederlanders meezingen met de Arabische liederen.”