SOS Dolfijn vindt eindelijk nieuwe plek: stichting bouwt opvangcentrum in Anna Paulowna

In 7 foto's toont Marijn (22) de hel op Lesbos: ‘Ik zat regelmatig even te huilen’

20 september Marijn Fidder (22) uit Harderwijk is een getalenteerd fotografe met een groot hart. Dus sprong ze meteen in het vliegtuig nadat ze hoorde van de grote brand in kamp Moria op Lesbos. Met haar camera legde ze veel lief en leed vast, in de hoop dat de wereld ‘eindelijk in actie schiet’.