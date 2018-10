SOS Dolfijn wil opvangcentrum bouwen in Anna Paulowna

Dat lijkt nu dus gevonden. In samenwerking met Landgoed Hoenderdaell en het het International Fund for Animal Welfare (IFAW) wil SOS Dolfijn een ‘educatief walviscentrum’ realiseren in Anna Paulowna. Net als voorheen in Harderwijk, is het de bedoeling om op deze locatie gestrande dieren op te vangen en op te lappen. Ook maken bezoekers in het centrum over de walvissen die voorkomen in de Noordzee en de gevaren waar ze mee te maken krijgen.