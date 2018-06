Speciale rol voor Harderwijkse Lisanne bij opening oncologiecentrum door koningin

Organisa­tie Aaltjesda­gen kan 'prima leven' met schrappen filmverto­ning

16:18 Nadat bekend werd dat visserijfestival De Aaltjesdagen in Harderwijk had besloten de vertoning van 'De Nieuwe Wildernis' uit het programma te schrappen, is de organisatie overspoeld met reacties. ,,We krijgen veel bijval", zegt voorzitter Christel van der Stouw.