Woonzorgcentrum Weideheem in Harderwijk organiseert maandagavond een ‘Speeddate voor ouderen’. Coördinator informele zorg Gerdien Veldhoen vertelt wat de bedoeling van dit daten is.

Een speeddate? Willen jullie ouderen op Weideheem de liefde laten herontdekken?

,,Nee, deze speeddate heeft niet verliefdheid als doel. We willen bewoners van Weideheem die zich opgeven koppelen aan een maatje: iemand die zo nu en dan op bezoek komt, en eventueel meegaat naar buiten. Om zo eenzaamheid te verminderen. Zo’n maatje kan een medebewoner zijn, of een jongere uit de buurt. Jong, oud, puber – iedereen uit Harderwijk die graag wat wil betekenen voor ‘onze ouderen’ komt in aanmerking, en kan dus meedoen met het speeddaten.”

Zijn zulke maatjes zo hard nodig dan?

,,Er zijn genoeg mensen op Weideheem die erg weinig bezoek krijgen. Hun familie is druk, woont te ver weg. Ze vereenzamen en komen tevens langere tijd niet buiten. De verpleging kan namelijk niet met de bewoners mee naar buiten. Dan blijft er te weinig personeel over op de afdeling.”

Waarom werven met een speeddate?

,,Deze week, van 21 september tot 1 oktober, is het de Week tegen Eenzaamheid. In Harderwijk noemen we het de Week van Ontmoeting. Nou is een speeddate de perfecte manier om in korte tijd veel ontmoetingen tot stand te brengen. Daarbij merk ik dat er genoeg mensen zijn die behoefte hebben om te helpen. Sommigen nemen contact met me op en zeggen: ‘ik wil wat doen, maar ik weet niet precies wat.’ Met de speeddate verlagen we de drempel om hier wat te kunnen betekenen voor bewoners.”

Hoe werkt het?

,,Ten eerste kunnen geïnteresseerden en bewoners zich opgeven. Je geeft je gegevens door en hierbij ook je hobby’s. We proberen deelnemers met dezelfde interesses te koppelen. Maandagavond krijg je bij aankomst een lijstje met de personen met wie je gaat speeddaten. Twee personen gaan bij elkaar zitten en spreken elkaar tien minuten. Dan gaat er een bel, en is het tijd voor het volgende gesprek met iemand anders.”

En dan?

,,We hopen natuurlijk op een klik. Dat iemand denkt: ‘daar wil ik nog een keer op bezoek.’ Misschien ontstaan er ter plekke spontane afspraakjes tussen mensen. Maar wij van Weideheem gaan ook zeker deelnemers achteraf benaderen om te informeren hoe het was. Potentiële maatjes nodigen we uit om nog een keer langs te komen. Hopelijk houden eenzame bewoners hier een maatje aan over, die met enige regelmaat een bezoekje komt brengen.”