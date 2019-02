Spoedzoekers en starters in Harderwijk moeten weer langer wachten

Sloop van start voor Food en Leisure­park Harderwijk

19 februari Op het terrein aan de Boekhorstlaan in Harderwijk is begonnen met het verwijderen van asbest en de sloop van de verouderde woningen, schuren en andere opstallen. In mei begint dan de bouw van de panden voor Burger King, Kentucky Fried Chicken, La Place en SOS events.