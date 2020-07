Sportclubs straks naar De Sypel

Bestuur intocht Sinter­klaas Harderwijk gekrenkt na gemeente­lijk ‘nee’ tegen Zwarte Piet

10 juli Het is gedaan met de stereotype Zwarte Piet in Harderwijk, dus met kroeshaar, rode lippen en volledig bruin of zwart geschminkt. De gemeente trekt haar handen af van evenementen waarbij dat nog wel het geval is. Bij ‘t Pietenhuis zijn ze daar eigenlijk wel blij mee; de organisatoren van de intocht voelen zich gekrenkt.