Sprekers en coaches zetten puntjes op de i voor TEDx Harderwijk

Brexit

Ze vertelt over 'my very personal Brexit'. ,,Mijn integratie had heel wat voeten in de aarde, maar is ook een fantastisch avontuur geweest. Op de dag dat wij de beslissing namen om naar Nederland te verhuizen, kozen de Engelsen in een referendum voor de Brexit. Velen hadden het op de immigratie gemunt en vonden dat Engeland weer voor de Engelsen moest worden. Daar was ik heel teleurgesteld over. Ik had er 26 jaar gewoond, gewerkt, belasting betaald. Het viel koud op mijn dak. De Brexit heeft het land erg verdeeld en in mijn presentatie zeg ik dat het multiculturele juist veel rijkdom heeft. Anderzijds weet ik na zoveel jaar niet waar ik thuis hoor. Where do we belong kan je naar veel mensen doortrekken."