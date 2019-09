St. Jansdal begint met eigen pendeldienst voor patiënten tussen Lelystad en Harderwijk

‘We wachten niet’

,,We hebben de gemeente Lelystad en de provincies ook gevraagd of ze mee willen betalen, maar we wachten niet op een reactie. We gaan beginnen”, zegt Plette. Volgens haar is sinds de start van de samenwerking tussen beide ziekenhuizen gekeken naar een optimaal vervoer van patiënten van Lelystad naar Harderwijk. ,,Je hebt natuurlijk openbaar vervoer, maar de bussen stoppen niet bij ons ziekenhuis in Harderwijk. We hebben geprobeerd om hier een halte te krijgen, maar dat lukte niet. Daarom pakken we het zelf op. En dat is hard nodig, want we hebben schrijnende gevallen meegemaakt van patiënten die geen bezoek kunnen krijgen van hun partners, omdat die geen vervoer hebben. En nu komt het slecht weer seizoen er aan, dus er moet wat gebeuren”.