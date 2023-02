St Jansdal in Harderwijk en Lelystad krijgt met Leonie Boven nieuwe voorzitter raad van bestuur

Begin januari vertrok toenmalig voorzitter Relinde Weil naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch. Zij wordt nu vervangen door Leonie Boven, die al bestuurservaring had bij de Vereniging Medische Staf voor ze in 2018 toetrad tot de raad van bestuur van het St Jansdal. In het verleden was ze klinisch chemicus bij het Meander Medisch Centrum in Amersfoort.