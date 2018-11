St Jansdal in landelijke subtop: ‘Trots, maar ruimte voor verbetering’

Ziekenhuis Top 100Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk doet het goed in de jaarlijkse Ziekenhuis Top 100. Het staat op een veertiende plaats bij de 44 streekziekenhuizen van Nederland. De ranglijst maakt voor het eerst onderscheid tussen dit type ziekenhuis en de meer specialistische topklinische centra.

Ziekenhuis St Jansdal is in de regio het enige streekziekenhuis. Bijna alle alternatieven waar patiënten in de regio naartoe gaan zijn topklinische ziekenhuizen. In de lijst met 26 topklinische ziekenhuizen staat Meander Medisch Centrum in Amersfoort het hoogst in de ranglijst, op plek 2. Isala in Zwolle staat op plaats 15, Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn op plaats 18.

Bij de streekziekenhuizen presteert St Jansdal in Harderwijk goed. Het dichtstbijzijnde streekziekenhuis, Flevoziekenhuis in Almere, staat op de lijst met streekziekenhuizen op plaats 34. De recent failliet verklaarde MC Groep (Lelystad, Dronten en Emmeloord) prijkt op plek 39.

Lees verder onder de kaart.

Trots

Het bestuur van St Jansdal is trots op de veertiende plek. Het bestuur reageert: ,,We zetten ons voortdurend in voor het leveren van kwalitatief goede zorg. Wij zijn dan ook trots op deze mooie veertiende plaats. Tegelijkertijd realiseren we ons dat er nog ruimte is voor verbetering. Wij nemen de aandachtspunten uit deze analyse dan ook mee in onze cyclus van continu verbeteren. Patiënten mogen in St Jansdal optimale zorg verwachten.''

De ranglijst is samengesteld op basis van indicatoren die het ziekenhuis zelf heeft verzameld en aangeleverd. Bijvoorbeeld het beleid rond medicatie, een onderdeel dat bij St Jansdal goed op orde is. op de polikliniek worden medicijnen elektronisch voorgeschreven en bij veel kwetsbare patiënten vindt bij opname en ontslag een medicatieoverdracht plaats.

Qua wachttijden bij halsslagaderoperaties moeten patiënten in Harderwijk alleen relatief lang wachten. Zo'n 40 procent van de patiënten moet langer wachten dan drie weken. De kans op een nieuw infarct is echter het kleinst bij een operatie binnen drie weken. Van de oncologische indicatoren die meetellen in de Ziekenhuis Top 100 heeft St Jansdal niet alles in huis, maar wat het ziekenhuis doet, doet het over het algemeen goed.

Onderscheid

De Ziekenhuis Top 100 maakt voor het eerst onderscheid tussen algemene- of streekziekenhuizen en topklinische centra. Topklinische ziekenhuizen richten zich op complexe operaties en behandelingen, streekziekenhuizen verrichten vooral basiszorg. Vorig jaar eindigde St Jansdal nog op de zestiende plaats, maar toen werd er geen onderscheid gemaakt tussen streekziekenhuizen en topklinische ziekenhuizen.

Dit jaar is Zorgsaam in Terneuzen het beste streekziekenhuis, het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch het beste topklinische ziekenhuis.