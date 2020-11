St Jansdal laat bezoekers alleen nog online afspraak boeken om zorg te ontlasten

Bosvreugde en hemels geluk: SonneVal­lei in Harderwijk is de beste B&B van ons land

28 oktober SonneVallei in Harderwijk is verkozen tot beste bed and breakfast van Nederland. De eretitel is toegekend op basis van de vele faciliteiten die de B&B van André en Wilma Veen biedt en op de gastenbeoordelingen.