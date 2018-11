St Jansdal wil geen spoedzorg in Lelystad: ‘Politiek overvraagt de zorg’

Het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk houdt vast aan het oorspronkelijke plan om circa tachtig procent van de zorg van de failliete IJsselmeerziekenhuizen voort te zetten. Het in de benen houden van de acute verloskunde en een volledige spoedeisende hulp, zoals de politiek wil, is volgens St Jansdal niet haalbaar.

Zaterdag diende het ziekenhuis uit Harderwijk haar bod in bij de curator en minister Bruno Bruins van Medische Zorg. Het overnameplan voorziet in een ziekenhuis met poliklinieken, diagnostisch onderzoek, poliklinische ingrepen en zeven dagen in de week een spoedpoli van ’s ochtends half 7 tot ’s avonds half 11. Daarmee wordt voorzien in circa tachtig procent van de ziekenhuisbezoeken. Dit plan heeft volgens St Jansdal de steun van de grootste zorgverzekeraars in de regio.

Spoedeisende hulp

Nadat St Jansdal zijn bieding zaterdag had ingeleverd, heeft minister Bruins het ziekenhuis echter gevraagd om een aangepaste bieding, waarin óók wordt voorzien in acute verloskunde en een volledige spoedeisende hulp. Volgens St Jansdal is het handhaven van een volledig basisziekenhuis in Lelystad echter niet haalbaar.

‘Het vinden van juist gekwalificeerd personeel is met name voor de acute zorg uitermate lastig’, schrijft het ziekenhuis in een persverklaring. ‘Dit is ook in Lelystad gebleken. Deze situatie is de laatste periode nog verder verslechterd door het weglopen van medewerkers. Daarom zien wij het behoud op locatie Lelystad van kwalitatief hoogwaardige acute verloskunde en spoedeisende hulp voorlopig niet als een realistische mogelijkheid. Extra geld vanuit de minister lost dit probleem niet op en daarmee wordt geen duurzame oplossing geboden.’

Onmogelijk

De laatste jaren wordt landelijk gestuurd op schaalvergroting en concentratie van zorg om een betere kwaliteit te bereiken. Een volledig basisziekenhuis in Lelystad past niet in deze ontwikkeling, stelt St Jansdal. ‘De historie van het ziekenhuis in Lelystad laat bovendien zien dat het onmogelijk is om op die plek een volledig ziekenhuis economisch gezond te houden.’

,,Het St Jansdal is er voor de patiënten in de omgeving”, zegt voorzitter Relinde Weil van de raad van bestuur. ,,Het is onze missie om hen goede en veilige zorg aan te bieden. Het plan dat wij hebben ingediend bij de curator en toegelicht aan de minister voorziet daarin. De politiek vraagt nu om meer. Dat mag natuurlijk. Maar in onze ogen wordt de zorg daarmee overvraagd. Het is onze verantwoordelijkheid als ziekenhuis om nooit, maar dan ook nooit, concessies te doen aan de kwaliteit en veiligheid van zorg. Daarnaast vinden wij dat we geen geld dat is bedoeld voor de zorg, mogen investeren in een buitengewoon risicovol avontuur.”

Meerdere partijen hebben interesse in het overnemen van de failliete IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland. Waarschijnlijk zal woensdag in de loop van de dag bekend worden met welke overnamekandidaat de curator – en de minister – in zee willen gaan.