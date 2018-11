St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk zet extra bedden neer om patiënten failliete ziekenhuizen op te vangen

VIDEO Modern onderwijs in ‘Kranenburg 2.0’ Harderwijk

7 november Het oude kazerneterrein Kranenburg in Harderwijk heeft een flinke metamorfose ondergaan. Leerlingen van de Veiligheidsacademie van Landstede MBO kunnen nu bijvoorbeeld oefenen in de gloednieuwe veiligheidsstraat. Donderdag is de officiële opening door minister Ank Bijleveld.