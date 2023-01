St Jansdal ziekenhuis stelt geen operaties meer uit vanwege griepgolf, maar druk op ziekenhuizen blijft groot

Twee gewonden door glas in glijbaan van zwembad in Putten: ‘Alle alarmbel­len gingen af’

Glas in een waterglijbaan. Het is een doemscenario dat vanochtend werkelijkheid werd in Bosbad Putten. Nadat er iemand met glas in zijn voet uit de glijbaan kwam, werd gelijk alles stilgelegd en schoongemaakt. Maar het bleek niet genoeg: na het heropenen van de glijbaan raakte ook een 5-jarig meisje gewond.

