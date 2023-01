St Jansdal ziekenhuis stelt morgen geen operaties meer uit vanwege griepgolf

met video Topsporter Bruna Moura verloor vier jaar aan salaris na dramatisch ongeluk, collega uit Nunspeet schiet nu te hulp

Normaal repareren ze samen fietsen, nu strijden Rogier van Milligen (20) uit Nunspeet en de Braziliaanse topsporter Bruna Moura (28) voor de kwalificatie van die laatste voor de Winterspelen in 2026. Door een ernstig auto-ongeluk gingen de Spelen in Peking aan Moura’s neus voorbij, maar de hulp van haar werk in Nunspeet moet haar opnieuw naar de top brengen. ,,De mensen om me heen geloofden nog steeds in mij. Waarom zou ik dan niet in mezelf geloven?”

