St Jansdallers krijgen allemaal de zorgbonus: ‘Iedereen heeft een enorme teamprestatie geleverd’

Het ziekenhuis heeft eind oktober bij het Rijk de bonus aangevraagd voor alle medewerkers die ervoor in aanmerking komen. De bonus is niet bedoeld voor medewerkers met een jaarinkomen boven de 73 duizend euro en medewerkers die in de periode tussen 1 maart en 1 september niet hebben gewerkt. De aanvraag is voor iedereen toegekend, meldt het ziekenhuis in een persbericht.

Quote Medewer­kers hebben niet alleen harder gewerkt, maar ook ander werk gedaan dan normaal Relinde Weil, Bestuursvoorzitter St Jansdal

Weil: ,,Sinds het begin van de coronagolf heeft iedereen een enorme teamprestatie geleverd in de strijd tegen het virus en de zorg voor onze patiënten. Niet alleen de medewerkers in de frontlinie, maar ook de medewerkers die het mogelijk maakten dat hun collega’s in de frontlinie veilige zorg konden bieden. Medewerkers hebben niet alleen harder gewerkt, maar ook ander werk gedaan dan normaal. Iedereen was bereid extra handen te leveren waar nodig.’’

Alles ging anders

Weil legt uit waarom al het personeel in haar ogen in aanmerking komt voor de bonus: ,,Terwijl de afdeling inkoop overuren maakte op zoek naar beschermende middelen, zorgden anderen dat de roosters klopten. In mum van tijd bouwden de mannen van huisvesting de operatiekamers om naar intensive care. De collega’s van ICT zorgden voor nieuwe programma’s om bijvoorbeeld afspraken voor bloedafname zo in te plannen dat het nooit te druk werd op één plek. Ondertussen regelde de catering dat er altijd voldoende te eten was en zorgde het bedrijfsopvangteam voor geestelijke bijstand.’’

Ook sprongen veel medewerkers bij op afdelingen waar ze normaal niet werken. Zo gingen collega's met een zorgachtergrond werken op verpleegafdelingen, deden werknemers van de stafafdelingen de screening aan de deur en OK-medewerkers ondersteunden hun collega’s op de IC. Zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen. Het was een bijzondere tijd waarin alles anders ging dan normaal en iedereen schouder aan schouder stond.’’

Tweede golf is zwaarder

Eind deze maand kunnen de medewerkers de zorgbonus op hun rekening verwachten. ,,Nu wij middenin de tweede golf zitten, voelt dit als extra steun in de rug. Het had niet op een beter moment kunnen komen. Deze golf is misschien voor iedereen nog wel zwaarder dan de eerste en wij zijn er nog niet. We staan nog voor een grote opdracht’’, besluit Weil.