St. Jansdalziekenhuis Harderwijk zit met dertien trouwringen in de maag

Aanvankelijk dacht het ziekenhuis dat het om ringen van personeelsleden ging, die in de zak van het uniform achtergebleven waren. Maar diverse oproepen in de interne nieuwsbrief hebben niets opgeleverd. ,,Omdat een trouwring zoveel waard is voor de eigenaar, wilden we er alles aan doen om te weten van wie ze zijn", zegt woordvoerder Elles Boot van het St. Jansdal. Daarom is nu een oproep op Facebook gedaan. In de ringen staan de namen van de volgende personen: Anne-Marie, Rik, Marjolijn, Mat-Anja, Miranda, Anneke, Ada, Piet, Ad, Niels, Elly, Kor en Suzan. Het bericht is vrijdagmorgen online gezet en dat leverde meteen een reactie op van iemand die vermoedt dat het om zijn of haar ring gaat.