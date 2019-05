‘Stadhuisrammer’ Harderwijk weer op vrije voeten

Voortvluch­ti­ge Harderwij­ker onder invloed van drugs per toeval aangehou­den

5 mei De politie in Harderwijk heeft vannacht een man aangehouden die nog een tijdje in de gevangenis door zal moeten brengen. Agenten kwamen hem per toeval op het spoor en bij zijn aanhouding bleek er nog meer niet in de haak te zijn.