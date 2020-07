Stadhuisrammer Harderwijk wilde alleen maar de auto ‘teruggeven’; paniek in het stadhuis en vijf weken cel

Sinter­klaas niet welkom in Harderwijk als hij alleen zwarte pieten meeneemt

7:00 Het is nog maar zeer de vraag hoe de intocht van Sinterklaas in Harderwijk er dit jaar uit gaat zien, wie het wil organiseren en of de burgemeester hem en zijn pieten officieel gaat verwelkomen. De politiek wil per direct af van zwarte piet.