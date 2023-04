Stadsboerderijen in ‘verrekt leuk buurtje’ in Harderwijk gaan in de verkoop

Mogen asielzoe­kers straks het hele jaar werken? ‘Onbegrij­pe­lijk dat toegang tot de arbeids­markt wordt ontzegd’

Ze willen dolgraag werken. Maar asielzoekers mogen in Nederland volgens de wet niet langer dan 24 weken per jaar aan de slag zijn. Ondernemer Maarten van Panhuis vindt dat oneerlijk. Het is zelfs in strijd met Europese regels, zegt zijn advocaat. ,,Onbegrijpelijk dat asielzoekers het grootste deel van het jaar toegang tot de arbeidsmarkt wordt ontzegd.’’