Stadscamping in Harderwijk staat voor het eerst zowaar vol

,,We hebben 45 plekken verhuurd, meer stroom was er ook niet. Er kwamen nog mensen aan, ik heb heel veel nee gezegd vrijdag’’, vertelt Martine Hernandez (44). ,,Dat voelde best goed, maar ook onwennig’’, bekent partner Quincy Hernandez (43). ,,Vorig jaar stond er met Pasen niks. En in het eerste seizoen was er een hele periode dat we tot tien tot vijftien boekingen hadden.’’

Ze zijn op 13 april opengegaan. Tijdens het paasweekend is de vakantiesfeer volop aanwezig. Vrijdag zorgden de Vinyldraaiers voor reuring op het terras en waren er volgens Quincy zeker tweehonderd bezoekers. Op zondag en maandag hebben ruim 75 mensen gebruik gemaakt van de paaspicknick. ,,Mensen zaten aan tafels en op kleedjes op het gras te genieten van hun picknickmand. We zien veel gasten die vorig jaar ook zijn geweest.’’

Blogsites

De betere bezetting is mede te danken aan marketing. Linda Fijma, een nichtje van Quincy, zorgt ervoor dat de stadscamping aansluiting vindt bij blogsites en fiets en wandeluitjes. ,,Onze doelgroep schrijft blogjes over kamperen, leuke locaties en bijzondere overnachtingen. We richten ons ook meer op de vindbaarheid op Google.’’ Ook de tarieven zijn verlaagd. De kleinere plekken op het middenveld zijn het hele seizoen voor 15 euro per dag te huur, de grotere plekken aan de zijkant kosten 18,50 euro (doordeweeks) en 22,50 (weekend). Martine: ,,We zijn een stadscamping, mensen komen voor het weekendje weg. Vorig jaar kostte dat per dag nog 27,50 euro in het hoogseizoen en dat schrikt mensen af.’’

Wonderschone stad

De Stadscamping wordt ook door Duitsers goed gevonden. Zoals Jörg en Konny Schwindt uit Wesel aan de Niederrhein, nabij Duisburg. ,,Vrienden van ons staan hier met hun kamper en caravan. De hotels waren vol en hier konden we een kleine caravan huren’’, vertelt Jörg (55). Ze zijn vrijdag aangekomen en gaan op tweede paasdag weer naar huis. Ze hebben 20 kilometer gefietst, de kerkdienst bij de molen bijgewoond en zijn op zaterdag naar de markt geweest. Konny (59): ,,Je kunt met de voet naar het centrum en van de wonderschone stad genieten. De camping is niet zo groot en kent een familiaire sfeer. We werden hartelijke welkom geheten en de beheerders hebben voor ons gekookt. En het is super weer.’’ Het is de eerste, maar niet de laatste keer dat ze Harderwijk aandoen. Jörg ,,Het Veluwemeer is minder druk dan Katwijk of Renesse maar heeft dezelfde mogelijkheden. Harderwijk is dichterbij en het is een mooie stad.’’

Lotte (44) uit Deventer staat met haar gezin tien dagen op de stadscamping. Ook zij vindt het prettig dat ze zo naar de stad kan lopen. Haar kinderen van 14 en 9 jaar vermaken zich prima. De geboren Harderwijkse geniet van de sfeer. ,,Vrienden komen op visite en in het weekend kookt Quincy. Lokale producten, dat proef je gewoon. Het is ook fijn dat je koffie en ontbijt kunt meenemen naar de caravan.’’

Hoewel het na dit seizoen klaar is op deze locatie, wil het stel uit Ermelo graag door. ,,We houden van een vuurtje stoken en wat reuring, maar zonder overlast. We zouden graag een vaste plaats willen en praten nu met de gemeente over waar dat kan.’’