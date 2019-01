Startersdag Veluwe als lokaal informatiepunt

Uit de eerste Startersdag Veluwe, een initiatief van Adinda Keizer, zijn afgelopen zomer startersavonden ontstaan. Deze werden georganiseerd met hulp van de gemeentes Elburg, Oldebroek en Nunspeet en trokken gemiddeld 50 bezoekers. Van daaruit is de stichting Starterscollectief Veluwe opgericht. Anne de Vos, lid van het organiserende Starterscollectief Veluwe: ,,Op die avonden zagen we dat er vraag is en dat mensen er best wat voor willen reizen. Ze hoeven nu echter niet meer naar Zwolle of Amersfoort. Iedereen wil leren, kennis opdoen en zijn netwerk uitbouwen. Dus gaan we dit om de vier tot zes weken organiseren op locaties verspreid in de regio Noord en West-Veluwe. Elke keer is er een ander thema, zoals belastingen of arbeidsongeschiktheid. Verder komt er een online loket, waar je met vragen terechtkunt.’’