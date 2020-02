Stedelijke Harmonie hervindt enthousiasme voor orkestmuziek

Van 60 naar 50 op de Groene Zoomweg in Harderwijk

17 februari De weg is ontworpen en ingericht voor een snelheid van zeventig (en deels tachtig) kilometer per uur maar nu al mag niet harder dan zestig worden gereden. Omdat de gemeente de weg op wil nemen in de bebouwde kom gaat dat verder terug naar vijftig kilometer per uur.