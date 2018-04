'Steeds meer mensen zitten op het randje van armoede'

Harderwijk krijgt koopzondag in toeristisch seizoen

2 april Alle winkels in de gemeente Harderwijk mogen van juni tot en met september op zondagen tussen 12.00 en 18.00 uur open. De fracties van Harderwijk Anders en VVD dienen daar donderdag 5 april een motie voor in. D66, PvdA en GroenLinks hebben hun steun al toegezegd, waarmee een meerderheid van 18 van de 29 zetels is ontstaan.