Steeds meer Veluwse schoolkinderen hebben steuntje in de rug hard nodig: ‘Ik heb brugklasser leren fietsen’

Waarom koopt gemeente Harderwijk een poppodium? ‘Het wordt alleen maar beter’

Poppodium Estrado komt volgend jaar in handen van de gemeente Harderwijk, die ruim een half miljoen euro neertelt voor het pand. Het is een verrassend besluit, de meeste podia in ons land zijn namelijk eigendom van onafhankelijke stichtingen. Dat is in Harderwijk nu ook nog zo, maar het roer gaat dus om. ,,Dit komt de programmering ten goede.’’

30 november