Steekpartij op bungalowpark aan Molenweg in Hierden: slachtoffer met ambulance mee

Video Scholieren Morgen College Harderwijk krijgen les in bios: geen James Bond maar vertaalop­dracht Engels

8 maart Naar school gaan en les krijgen in een echte bioscoopzaal in een heuse cinema, dat is een unieke ervaring. Leerlingen van Het Morgen College in Harderwijk krijgen de komende zeven weken les in vijf filmzalen van bioscoop Kok Cinemax. Alleen komt dit keer niet James Bond voorbij flitsen op het filmdoek, maar de vertaalopdrachten Engels.