Stelende caissière Het Goed Harderwijk heeft geen idee waar geld gebleven is

De 25-jarige Y.G. uit Harderwijk weet niet meer zo goed wat er gebeurd is met het geld dat ze uit de kassa van Het Goed haalde. Ze weet wel dat ze soms betalingen niet in de kassalade deed en de transacties uit de computer verwijderde. Zonder kwade opzet, puur door de drukte. En zo verdween er volgens haar ex-werkgever 18.000 euro in de zakken van hun voormalige caissière.

De politierechter in Zutphen boog zich gisteren over de zaak van G.. De jonge vrouw heeft een lichte verstandelijke beperking en werkte tussen 2016 en juni van dit jaar bij Het Goed in haar woonplaats als manusje-van-alles. Soms in de winkel, soms in het magazijn en soms achter de kassa.

De zaak tegen haar kwam aan het rollen, toen Het Goed onverklaarbare kasverschillen besloot te onderzoeken. Op camerabeelden van juni was te zien dat de Harderwijkse twee keer contante betalingen in haar zak stopte en vervolgens de transacties verwijderde uit de kassa. ‘Toen ze verder zochten, zagen ze dat tussen 2016 en 2019 5.000 zogeheten kassaregels zijn verwijderd uit het account van mevrouw’, legde de officier van justitie ter zitting uit. Volgens Het Goed werd er zo 18.000 euro uit de kassa gestolen.

Hectisch

G. vertelde de rechter dat ze zich van geen kwaad bewust is geweest. Ze stak wel eens betalingen in haar eigen zak en verwijderde de transacties met de bedoeling om dat geld later weer in de kassa te stoppen. ‘Het was soms zo hectisch, die tijd was voor mij heel stressvol. Dus soms was ik met een klant aan het afrekenen en werd ik weer afgeleid. Dan deed ik het op deze manier. Maar ik kan me niet voorstellen dat het 18.000 euro is geweest.’

Waar ze het geld heeft gelaten, is voor haar ook een groot raadsel. ‘Ik weet het niet’, zei ze huilend. ‘Ik stopte het in mijn kluisje en later terug in de kassa. Ik heb het echt niet uitgegeven’, verzekerde ze de rechter.

Lastig parket

De officier van justitie kwam daardoor in een lastig parket. ‘Ik vind wel dat er genoeg bewijs is voor de verduistering van geld tussen 2018 en 2019, maar ik vind dat er onvoldoende bewijs is voor die 18.000 euro. Die kassaregels worden ook wel eens verwijderd als er iets verkeerd is aangeslagen, die uitsplitsing zie ik in het onderzoek van Het Goed niet terug. En het bedrijf kan ook geen verschil aangeven tussen de inventaris en de omzet in die tijd.’

En dus is de schadeclaim van de kringloopwinkel wat haar betreft niet voldoende onderbouwd. ‘Dat maakt me boos en verdrietig, want wij kunnen door het verlies van dat geld minder kansarme mensen helpen’, zei een vertegenwoordiger van het bedrijf ter zitting.

Dubbel