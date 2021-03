Stemmen kan al op maandag en dinsdag in de drive-through stembureaus in Harderwijk; het is even wennen, maar wel veilig

Je stem uitbrengen achter het stuur in de auto, in het drive-through stembureau in Harderwijk, het is even wennen, maar in elk geval cororonaproof en veilig. De gemeente Harderwijk heeft drie dagen lang twee drive-through stemlocaties in gebruik. Mogelijk wordt dit experiment in de toekomst herhaald.