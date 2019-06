Stentor test nieuw mtb-parcours Harderwijk/Ermelo: ‘Eindcijfer? Een 8, misschien wel een 9'

Het is nog even zoeken op de parkeerplaats langs de Watertorenweg, op een steenworp afstand van de Van der Valk in Harderwijk. Het zou het startpunt van de route moeten zijn, maar nergens een bordje dat dat kan bevestigen. Op zich logisch, want het parcours is nog niet helemaal af. ,,Nog een laatste stukje tussen de kazerne in Ermelo en de Schaapskooi’’, zegt Dirkjan Veen, samen met Roelof Siepel ‘founding father’ van het parcours. Hij was echter niet te beroerd om een gpx-bestand te sturen, zodat we de route op de kaart kunnen volgen.