Oudste waterschip ooit opgegraven in Zeewolde: 'Bij een ontdekking valt alles stil'

In de 16de eeuw een vaartuig voor aanvoer van vis, nu een ontmanteld wrak in het Hulkesteinse Bos bij Zeewolde. Daar ligt het oudste waterschip ooit dat tot nog toe bekend is, weet maritiem archeoloog Robert de Hoop. Dat leidt tot bijzondere ontdekkingen. En er volgt nog meer, verzekert hij.