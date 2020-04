Stil op straat: Vakantieschip PWA, een Center Parcs op het water

75 JAAR VRIJHEID In de voetsporen van onze bevrijders: De laatste Duitsers zijn verslagen, het Oosten is vrij!

18 april Terwijl in bijna heel Oost-Nederland de Nederlandse vlaggen aan de gevels wapperen, woedt er op de Veluwe nog een verbeten strijd. De Duitsers verschansen zich achter de Grebbelinie en proberen via de West Veluwe en het IJsselmeer weg te komen uit het Oosten. Pas als Putten en Harderwijk vallen, is dit afgelopen. Onze verslaggever, historicus Niek Megens, trekt mee in het voetspoor van de bevrijders. Vandaag deel 12 en tevens het slot van de serie: De laatste Duitsers zijn verslagen, het Oosten is vrij!