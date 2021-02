Stilte laat lang op zich wachten langs A28 in Harderwijk: bouw geluidsscherm begint pas over vier jaar

Susan uit Harderwijk zet laatste hoop op nieuwe stamcelbe­han­de­ling

8 februari Op het eerste gezicht is er weinig te zien aan de 38-jarige Susan van Galen uit Harderwijk. Maar voor Susan voelt het leven momenteel vooral als ‘overleven’. Ze heeft de ziekte van Lyme. Haar hoop is nu gevestigd op een dure behandeling in Duitsland.