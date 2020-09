Straks eindelijk weer schaatsen op de Wellen dankzij vernieuwing van Harderwijkse kuststrook?

Harderwijk krijgt met het eerste Suïcide Preventie Centrum van Nederland een ‘uniek en laagdrempe­lig loket’

31 augustus In Harderwijk moet dit jaar het eerste Suïcide Preventie Centrum van Nederland komen. Een loket waar iedereen met vragen omtrent suïcide terecht kan. ,,Uniek in Nederland’’, zegt forensisch arts Onno Sijperda. Het centrum richt zich op de Noord-Veluwe, maar de initiatiefnemers willen ook in andere gemeenten in het land centra realiseren.