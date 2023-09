Ermelo vindt ‘stevig hek’ om oude stort­plaats genoeg en houdt miljoenen euro’s in de zak

Geen miljoenen euro's kostende afdeklaag erop, maar een stevig hekwerk om de voormalige stortplaats de Zanderij in Ermelo. Dat is het plan waarmee wethouder Ronald van Veen de oude vuilnisbelt veilig wil maken. Als mensen niet met gevaarlijke stoffen in contact kunnen komen, zijn er ook geen risico's, is de overweging.