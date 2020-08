Streep door Eilanden challenge in Harderwijk na persconferentie van Rutte

Aanleiding is de persconferentie van donderdag, waarin premier Mark Rutte met klem verzocht om de anderhalve meter afstand ook buiten aan te houden. En aan die verantwoordelijkheid wil de organisatie zich niet wagen. ,,In een kano zitten twee mensen en op een SUP staan ook twee mensen. In wedstrijdverband in een leuke sfeer gaan mensen elkaar aanmoedigen en wij willen ook niet als politieagent continu roepen dat mensen uit elkaar moeten blijven. We voelen ons als organisatie verantwoordelijk voor de deelnemers en kunnen de veiligheid niet waarborgen. Daarom hebben we als organisatie unaniem dit besluit genomen'', legt initiatiefneemster Ciëlle Koers uit.