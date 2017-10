Strooiavond gered dankzij doorstart Centrummanagement Harderwijk

De evenementen dreigden niet door te gaan, of in afgeslankte vorm. Dat is een van de redenen dat ruim 100 ondernemers in gezamenlijkheid hebben besloten om de Stichting Centrummanagement Harderwijk nieuw leven in te blazen. Het nieuwgevormde bestuur gaat de komende weken met de pet langs bij bedrijven, voor een broodnodige financiële bijdrage.

Het Centrummanagement (CM) ging begin dit jaar ter ziele, nadat de rechter had bepaald dat de stichting niet mag worden gefinancierd met de opbrengst uit de reclamebelasting. De stichting bleef weliswaar bestaan, maar doordat er geen geld meer binnenkwam, konden er ook geen activiteiten meer worden georganiseerd.

Reuring

De stichting was in 2010 in het leven geroepen met als doel op te treden als belangenbehartiger van de ondernemers in de binnenstad. Ook moest het CM voor reuring het stadscentrum zorgen door het organiseren en financieel ondersteunen van allerhande evenementen.

Afgelopen zomer heeft het stichtingsbestuur een rondje gemaakt langs de ondernemers in de binnenstad, om te inventariseren of er voldoende draagvlak bestaat voor een doorstart. Uiteindelijk hebben ruim 100 bedrijven te kennen gegeven door te willen gaan met het CM. Om de stichting tot eind 2018 draaiende te houden, leveren de deelnemers eenmalig een vrijwillige bijdrage van 300 euro.

Lapmiddel

Het bestuur beschouwt dit overigens als een tijdelijk lapmiddel, want deze betaalconstructie heeft niet de voorkeur. Het CM is in 2010 namelijk juist in het leven geroepen om te voorkomen dat bedrijven gratis konden profiteren van de inspanningen van anderen. In het verleden was dat niet zo, omdat met met name de grote winkelketens geen zin hadden om de toenmalige Ondernemersvereniging Binnenstad te ondersteunen.