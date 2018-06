Stroomstoring treft Keplerstraat in Harderwijk

Politie zoekt mogelijke autokraker in Harderwijk­se wijk Drielanden

7:33 De politie in Harderwijk is vannacht met meerdere eenheden op zoek geweest naar een mogelijke autokraker. Ze rukte uit na een melding van een autoalarm dat afging in de wijk Drielanden. In de wijk worden vaker auto's opengebroken, volgens de politie gebeurde dat ook recent nog.