Stroomstoring ziekenhuis St Jansdal Harderwijk legde ook ziekenhuis Lelystad en buitenpoli’s plat

En dat is zes! Bestelauto belandt in Harderwijk in vijver

Op de Bazuindreef in Harderwijk is donderdagochtend een bestelauto in een vijver beland. Er zat niemand meer in het voertuig. Vermoedelijk is het voertuig van de parkeerplaatsen aan de overkant van de straat zo het water in gerold.

23 december