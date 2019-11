Subsidie blijft (nog) uit voor nieuwbouw Voedselbank Harderwijk

Annemarie van Voornveld, penningmeester van de Voedselbank, probeerde donderdag tijdens de begrotingsvergadering subsidie los te peuteren bij de gemeenteraad van Harderwijk. Zij vertelde over het aanbod van de ondernemer die een pand wil bouwen en ‘om niet’ wil verhuren aan de Voedselbank. Van Voornveld legde ook uit waarom een groter pand nodig is. Nu staan de cliënten vaak in de rij voor een pakket. Die rij strekt zich uit tot buiten het pand. Mensen die uit armoe aangewezen zijn op een voedselpakket staan te kijk voor elke passant.

Verder beschikt het huidige pand over te weinig opslagruimte en is de koelcel te klein. Van Voornveld wees er nadrukkelijk op dat de stichting vanaf de oprichting in 2006 nooit een beroep op de gemeente heeft gedaan. ,,Dit is de eerste keer.’’

De Voedselbank vraagt om vier ton, uitgesmeerd over vijftien jaar. Ze huren nu een pand dat eigendom is van ondernemer Nico van Hoegee. De Voedselbank betaalt geen huur en zelfs de onderhouds- en verwarmingskosten worden door de ondernemer gedragen. Direct naast het huidige pand – gelegen op industrieterrein Lorentz – is ruimte voor een nieuw en groter pand. Volgens het bestuur van de Voedselbank wil Van Hoegee wel bouwen, maar geld voor een koelcel, zonnepanelen, een warmtepomp en kantoormeubilair moet ergens anders vandaan komen.

Aanbod

Direct nadat Van Voornveld haar pleidooi had gehouden vroeg PvdA-woordvoerder Wilco Bos ,,in hoeverre een bijdrage van de gemeente noodzakelijk is voor het doorgaan van het nieuwbouwplan?’’ Van Voornveld: ,,Ik durf daar geen antwoord op te geven. Maar als de gemeente niks doet, denk ik wel dat het spannend wordt.’’

Dertien jaar Voedselbank

De Voedselbank Harderwijk bestaat dertien jaar. Ze is opgericht in oktober 2006, vier jaar nadat in Rotterdam de eerste Nederlandse Voedselbank gestalte kreeg. Het initiatief komt van de grond doordat veel mensen zich boos maken over voedselverspilling terwijl er tegelijkertijd veel gezinnen zijn waar een tekort aan voedsel is. In Harderwijk zijn in die startfase Diane Dirksen en Anje en Elise Schuuring de drijvende krachten.

Deelde de Voedselbank in de begintijd slechts vijf pakketten uit, tien jaar later was dat gegroeid tot 185 pakketten. Ermelo en Putten hadden zich inmiddels aangesloten bij de Harderwijkse stichting.