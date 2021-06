Subway is blijvertje in de Harderwijkse binnenstad: ‘Tweede filiaal is het volgende doel’

Harderwijk schaft hondenbe­las­ting af, mits baasjes de poep op de stoep van hun huisdier netjes opruimen

21 mei Geen hondenpoep meer op straat, in grasbermen en - jakkes - onder de schoenen in Harderwijk? Dan krijgen de baasjes een beloning. Na aanhoudende klachten over de viezigheid en onduidelijkheid over het wel of niet aangelijnd houden van de hond komt de gemeente met nieuw beleid en een nieuwe kaart.