Succesvolle hamburgerdisco in Harderwijk krijgt geen tijdelijke ontheffing

Doodgere­den wolvin op Veluwe droeg acht embryo's in zich

17 maart De wolvin die begin maart werd doodgereden bij Ede, was drachtig. Ze had acht ‘pril ingenestelde embryo’s’ in zich, wat niet betekent dat ze ook acht welpen zou krijgen. Onderzoekers constateren ook dat het ‘zeer waarschijnlijk’ gaat om de wolvin die in 2019 op de Noord-Veluwe werd geboren en zich een jaar later vestigde op de Zuidwest-Veluwe.