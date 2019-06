Supermarkt, horeca of bioscoop... Wat gaat er nu écht gebeuren met Harders Plaza?

Martijn Pijnenburg is er wel klaar mee. Zijn partij, D66, zag de plannen voor een nieuw winkelcentrum aan de rand van de stad eigenlijk nooit zitten. ,,Een historische fout’’, orakelde zijn voorganger Hans Nijman al. En aan dat standpunt is vier jaar later weinig veranderd. ,,De situatie in de binnenstad is qua leegstand sindsdien alleen maar slechter geworden. De Donkerstraat wordt steeds donkerder’’, zegt Pijnenburg. Hij schampert: ,,In heel Nederland is de trend minder vierkante meters detailhandel, en wij in Harderwijk doen juist meer. Het lijkt vooral prestige te zijn.’’ Dàt het ‘onooglijke’ pand van de kartbaan tegen de vlakte moet, daarover is geen twijfel. ,,Maar we moeten niet gaan bouwen voor leegstand. Het zou schadelijk zijn als een zaak als bijvoorbeeld de Blokker daar naar toe zou gaan.’’