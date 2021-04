Suppen in Harderwijk: weer eens wat anders in coronatijd

Suppen is booming en Harderwijkers Daniël Noorman (20) en Bas Commandeur (19) zien markt in de watersportactiviteit. De studenten commerciële economie zijn een eigen onderneming gestart. ,,We zijn watersportliefhebbers. Bas windsurft en ik kitesurf. We gingen ook een keer samen suppen. Het staand peddelen op een plank ziet er rustig uit, maar het is erg leuk en gezellig. Suppen is een perfecte activiteit die je in coronatijd met vrienden op het water kunt doen”, vindt Noorman.