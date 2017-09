Surfers op Strand Horst: 'Deze wind, daar moet je gewoon even van genieten'

Half Nederland zucht onder de eerste herfststorm van het seizoen, maar op het strand even bovenwinds van Harderwijk glijdt woensdagmiddag een vijftigtal surfers over het water. De snelheid waarmee ze over de witte schuimkoppen op het water schieten is hoog. Het is alleen surfen voor gevorderden op het strand vandaag.



Een 67-jarige man loopt teleurgesteld het water van het Randmeer uit. Hij trekt zijn surfplank achter zich aan. De Duitser zucht teleurgesteld. ,,Dit kan ik niet meer aan. Harde wind is mooi, maar deze bursts, deze vlagen, dat houd ik niet meer vol."



,,Het is klappen vandaag" grijnst Frank Bergsma. Zijn surfershart geniet van deze wind. Hij verhuurt surfmateriaal bij het strandje, maar druk heeft hij het niet. ,,We hebben maar een paar viers (kleiner surfzeil voor bij harde wind, red.) en als het zo hard blijft waaien kan ik net zo goed sluiten."