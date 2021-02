Susan uit Harderwijk zet laatste hoop op nieuwe stamcelbehandeling

Boni Harderwijk sluit uit voorzorg vroeg de deuren, politie alert op relschop­pers

25 januari De politie is op de been bij winkelcentrum Stadsdennen in Harderwijk om de boel goed in de gaten te houden. Aanleiding voor deze alertheid is de berichtgeving op sociale media om de Boni te gaan bestormen en te rellen. Bedrijfsleider Bennie Nijmeijer neemt het zekere voor het onzekere en sluit de winkel al om 18 uur. De dreiging is aangekondigd tussen 18.30 uur en 20 uur.