Talloze trainingen van Lindsey met dolfijnen Yola en Tucker helpen bij baanbrekend onderzoek: ‘Nu weten we hoe ze geluid maken’

Bodem onder terrein voor datacenter Zeewolde lag vol met munitie

Het datacenter is niet van de grond gekomen in Zeewolde, maar de mogelijke komst van Meta/Facebook leverde wel explosief materiaal op. Letterlijk. In en na de Tweede Wereldoorlog werden in het gedeelte van het IJsselmeer dat hier toen nog was, oefeningen gedaan met luchtdoelgeschut. De bodem lag vol met munitie.