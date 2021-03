Tattoo Pijkie in Harderwijk weer open for business: ‘Ik kon niet wachten’

Opnieuw brand op terrein in Harderwijk waar illegaal wonen arbeidsmi­gran­ten door de vingers werd gezien

23 februari Voor de tweede keer in korte tijd is brand uitgebroken - vermoedelijk aangestoken - op het voormalige terrein van waterbedrijf Vitens aan het einde van de Zandlaan in Harderwijk; begin januari in een loods, nu in een woning. Wat speelt zich af op dit vergeten stuk grond, waar arbeidsmigranten illegaal mochten wonen?