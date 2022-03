Taxi voor tegels die Harderwijkers wippen voor Nederlands kampioenschap

Kwart van ic-personeel in Gelre en Deventer Ziekenhuis nam ontslag in coronatijd

Pakweg een kwart van het ic-personeel in Gelre ziekenhuizen en het Deventer Ziekenhuis nam in coronatijd ontslag. Daarmee behoren ze tot de ziekenhuizen met het grootste personele verlies van Nederland. Het Zwolse ziekenhuis Isala en St Jansdal in Harderwijk hielden het ic-personeel op peil.

16 maart