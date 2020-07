Tbs voor man die medebewoners van azc in Harderwijk neerstak

Huis kopen in het Waterfront in Harderwijk? Dat kost dan minimaal vier ton

9:19 In een paar jaar tijd is het Waterfront uitgegroeid tot de duurste buurt van Harderwijk. Wie een woning wil bemachtigen op de Eilanden of aan de Watersportboulevard, moet minimaal 400.000 euro neertellen. Veel huizen zijn bijna verdubbeld in waarde sinds de oorspronkelijke verkoop.